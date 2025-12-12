Заловиха двама словаци, обирали дарения в църкви в четири държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама извършители на кражби от кутии с дарения в църкви, действащи в няколко държави бяха задържани в Австрия, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Мъж на 20 години и жена на 21, словашки граждани, са извършили обири в четири държави.

Дирекцията на областната полиция в австрийската провинция Бургенланд потвърди днес пред АПА, че двамата заподозрени са арестувани. В Бургенланд е имало кражба от дарителска кутия в град Форхтенщайн. Заподозрените са в следствения арест, съобщава БТА.

Делото все още е в процес на разглеждане и разследване, уточниха от дирекцията на областната полиция на Бургенланд. Арестът е извършен в Долна Австрия. Двамата вероятно са отговорни за поредица кражби от дарителски кутии в църкви в Германия, Чехия, Австрия и Словакия.

В Австрия на двамата им се приписват над 40 кражби от дарителски кутии и няколко други престъпления. Освен това в Словакия се водят разследвания за 20 кражби от дарителски кутии.