ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21902532 www.24chasa.bg

Заловиха двама словаци, обирали дарения в църкви в четири държави

1812
Словаците са в ареста. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Двама извършители на кражби от кутии с дарения в църкви, действащи в няколко държави бяха задържани в Австрия, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Мъж на 20 години и жена на 21, словашки граждани, са извършили обири в четири държави.

Дирекцията на областната полиция в австрийската провинция Бургенланд потвърди днес пред АПА, че двамата заподозрени са арестувани. В Бургенланд е имало кражба от дарителска кутия в град Форхтенщайн. Заподозрените са в следствения арест, съобщава БТА.

Делото все още е в процес на разглеждане и разследване, уточниха от дирекцията на областната полиция на Бургенланд. Арестът е извършен в Долна Австрия. Двамата вероятно са отговорни за поредица кражби от дарителски кутии в църкви в Германия, Чехия, Австрия и Словакия.

В Австрия на двамата им се приписват над 40 кражби от дарителски кутии и няколко други престъпления. Освен това в Словакия се водят разследвания за 20 кражби от дарителски кутии.

Словаците са в ареста.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)