На 82 г. почина писателката Джоана Тролъп, удостоена с орден от Елизабет Втора

Британската писателка Джоана Тролъп, постигнала успех със своите семейни саги, почина на 82-годишна възраст, предадоха АФП и Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството й.

Писателката - далечна потомка на известния викториански романист Антъни Тролъп, е авторка на около четиридесет книги, някои от които е написала под псевдонима Каролайн Харви.

За смъртта на Тролъп в дома й в Оксфордшър съобщиха двете й дъщери.

Романите на Джоана Тролъп, сред които "Чуждите деца", "Жените на синовете й" и "Семейство", разказват за взаимоотношенията и събитията в живота на фамилии от средната класа в английската провинция.

Творбите на Тролъп най-често разглеждат теми за осиновяване, развод и смесени семейства.

"С голяма тъга научихме за смъртта на Джоана Тролъп, една от най-обичаните ни, аплодирани и ценени романистки", каза нейният агент Джеймс Гил.

Издателите й "Пан Макмилън" (Pan Macmillan) също изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка.

"Тя ни остави едно прекрасно наследство от увлекателни и проницателни социални наблюдения, описвайки семейните динамики с топлина, интелигентност и остро чувство за човешките слабости", написаха от издателството.

През 2019 г. Джоана Тролъп е обявена за Командор на Ордена на Британската империя от кралица Елизабет Втора (1926-2022) за заслугите й към литературата.