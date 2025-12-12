Обвинения в сексуален тормоз и корупция клатят испанското правителство на социалистите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Испания, водено от Социалистическата партия, се оказа под нарастващ натиск днес, заради твърдения за сексуален тормоз и корупция, което доведе до призиви за сериозно пренареждане на кабинета, предаде ДПА.

Заместник-премиерът Йоланда Диас, която ръководи по-малкия коалиционен партньор движението „Сумар", предупреди, че „не може повече да продължава така" и заяви, че премиерът Педро Санчес трябва „радикално да преструктурира" правителството си.

Скандалът се засили след появата на твърдения, че Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) не е реагирала адекватно на вътрешни сигнали за сексуален тормоз над жени служители от висши партийни представители.

Ребека Торо, която е организационен секретар на ИСРП, се извини на засегнатите жени, признавайки проблеми в комуникацията и обещавайки, че партията ще се бори със сексизма „безпощадно".

През последните месеци трима висши представители на ИСРП, включително близкият съюзник на Санчес Франсиско Саласар, подадоха оставки, след като жени ги обвиниха в неуместни коментари, предложения от сексуално естество или изпращане на непристойни съобщения. Нито един от политиците не е осъден.

Лидерът на опозицията Алберто Нунес Фейхо заяви, че Санчес трябва да даде обяснения в парламента за това, което той описва като „системна корупция в правителството". Фейхо дълго време призовава за оставката на кабинета и за предсрочни избори.

Въпреки това според последно проучване на държавния Център за социологически изследвания ИСРП в момента води пред консервативната Народна партия (НП) на Фейхо с около 9 процента.