В Иран освободиха жена, убила склонния си към насилие съпруг

В Иран бе освободена жена, осъдена на смърт за убийството на склонния си към насилие съпруг, за когото била омъжена като малолетна, съобщиха правозащитници, цитирани от Франс прес.

Иранските власти потвърдиха освобождаването на 25-годишната Голи Кухкан, която е била в затвор в провинция Голестан. Присъдата ѝ беше отменена тази седмица след споразумение със семейството на убития.

Жената, идентифицирана като Голи Кухкан и произхождаща от малцинството на белуджите, сега е на 25 години, а е била омъжена насила, когато е била на 12 години. Мъжът ѝ е упражнявал насилие към нея и детето им и тя е обвинена, че заради това го е убила. Очакваше се тя да бъде екзекутирана за това, съобщава БТА.

Според неправителствената организация Iran Human Rights (IHR), базирана в Норвегия, тя е избегнала екзекуцията и е била освободена след плащане на "кръвнина", практика, разрешена от иранския шериат, която е послужила за обезщетяване на семейството на съпруга.

Според председателя на съда в Голестан, Хейдар Асиаби, цитиран от иранската държавна телевизия, тя е била освободена вчера. Телевизията публикува снимката ѝ, облечена в чадор, отбелязва АФП.

Май Сато, специален докладчик на ООН за положението с правата на човека в Иран, приветства спасяването на живота на осъдената, но порица факта, че в Иран домашното насилие и принудителните бракове на деца "не са криминализирани".

Според организацията "Човешки права в Иран" през 2025 г. в Иран са екзекутирани над 40 жени. Много от тях са били жертви на принудителни бракове с деца или домашно насилие. През тази година в Иран е нараснал броя на смъртните присъди, като по данни на организацията, публикувани в края на ноември, са били обесени най-малко 1426 души.