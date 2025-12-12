ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21902760 www.24chasa.bg

В Иран освободиха жена, убила склонния си към насилие съпруг

2044
Иран СНИМКА: pixabay

В Иран бе освободена жена, осъдена на смърт за убийството на склонния си към насилие съпруг, за когото била омъжена като малолетна, съобщиха правозащитници, цитирани от Франс прес.

Иранските власти потвърдиха освобождаването на 25-годишната Голи Кухкан, която е била в затвор в провинция Голестан. Присъдата ѝ беше отменена тази седмица след споразумение със семейството на убития.

Жената, идентифицирана като Голи Кухкан и произхождаща от малцинството на белуджите, сега е на 25 години, а е била омъжена насила, когато е била на 12 години. Мъжът ѝ е упражнявал насилие към нея и детето им и тя е обвинена, че заради това го е убила. Очакваше се тя да бъде екзекутирана за това, съобщава БТА.

Според неправителствената организация Iran Human Rights (IHR), базирана в Норвегия, тя е избегнала екзекуцията и е била освободена след плащане на "кръвнина", практика, разрешена от иранския шериат, която е послужила за обезщетяване на семейството на съпруга.

Според председателя на съда в Голестан, Хейдар Асиаби, цитиран от иранската държавна телевизия, тя е била освободена вчера. Телевизията публикува снимката ѝ, облечена в чадор, отбелязва АФП.

Май Сато, специален докладчик на ООН за положението с правата на човека в Иран, приветства спасяването на живота на осъдената, но порица факта, че в Иран домашното насилие и принудителните бракове на деца "не са криминализирани".

Според организацията "Човешки права в Иран" през 2025 г. в Иран са екзекутирани над 40 жени. Много от тях са били жертви на принудителни бракове с деца или домашно насилие. През тази година в Иран е нараснал броя на смъртните присъди, като по данни на организацията, публикувани в края на ноември, са били обесени най-малко 1426 души.

Иран СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)