Евакуираха цял град заради наводненията в американския щат Вашингтон

Военнослужещи от Националната гвардия на САЩ са обикаляли тази сутрин от врата на врата, за да евакуират земеделски град на север от Сиатъл заради големите наводнения в западната част на северозападния щат Вашингтон, предаде Асошиейтед прес.

Наводненията принудиха семейства да се качат на покривите на къщите си, отнесоха мостове и събориха къщи. Дни на проливни дъждове доведоха до покачване на нивото на реките до рекордни или близки до рекордни нива, като губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън прогнозира, че около 100 000 души ще трябва да бъдат евакуирани в целия щат.

Властите предупредиха, че дигите и язовирните стени може да се пропукат, и в сряда издадоха заповед за незабавно евакуиране на десетки хиляди жители в заливната равнина на река Скагит, включително в град Бърлингтън, където живеят близо 10 000 души, съобщава БТА.

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни.