Русия извършва четвърта поредна атака срещу Одеса, в града се чуват взривове

1988
Четвърта поредна атака се извършва срещу Одеса. В града се чуват взривове, съобщават местните канали в Телеграм.

Последната тревога беше обявена в 18,38 часа и все още продължава, съобщава БТА.

Дронове летят откъм акваторията на Черно море, като основната част е насочена към Одеса и целта е пристанището, информират в местните канали в Телеграм.

Властите призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

За съжаление в града е имало поразени цели, пишат още местните канали в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Ударен блок в украинския град Одеса при предишно нападение от Русия. СНИМКИ: ДСНС

