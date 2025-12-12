Малък самолет се разби в Мавровското езеро в Северна Македония, двама са ранени

Двама косовски граждани – мъже на 41 и 64 години – са ранени, след като малък спортен самолет се разби в Мавровското езеро в Република Северна Македония, близо до границата между Албания, съобщи косовският вестник "Коха диторе", като се позова на полицията в Тетово.

Ранените са изпратени по спешност в болница в близкия град Гостивар и са в добро здравословно състояние, информираха от регионалната служба за спешна помощ в Тетово, цитирани от косовския вестник, съобщи БТА.

Според първоначална информация технически дефект в мотора е станал причина 64-годишният мъж, който е пилотирал самолета, да го приземи принудително.

От полицията посочиха, че самолетът се е разбил близо до дигата на канал Белица, но двамата мъже са успели да излязат от него и да стигнат до брега на езерото, след което са били транспортирани до болницата в Гостивар.