Принудили шефа на силите на САЩ в Латинска Америка да се пенсионира предсрочно

Адмирал Алвин Холси, който ръководи военните сили на САЩ в Латинска Америка, се пенсионира две години преждевременно на фона на нарастващото напрежение с Венецуела.

Двама американски официални представители, както и два други източника, заявиха пред Ротйерс, че Холси е бил принуден да се оттегли от поста си от министъра на отбраната Пийт Хегсет. Това става на фона на нарастващото напрежение с Венецуела, включващо задържането на петролен танкер миналата седмица и повече от 20 удара срещу предполагаеми плавателни съдове на наркотрафиканти, предаде Ройтерс.

По думите на източниците Хегсет е бел разочарован от Южното командване на въоръжените сили, тъй като иска да разшири американските военни операции и военно планиране в региона. Дискусиите дали Хегсет да уволни Холси са започнали две седмици преди изненадващото обявяване на оттеглянето му.

Холси обяви на 16 октомври, че възнамерява да се оттегли от поста си в края на годината.

Към момента той не е обяснил публично причините за преждевременното си пенсиониране. В коментари на церемонията по пенсионирането си тази сутрин той призова САЩ да продължат да подкрепят демократичните си съюзници, които споделят американските ценности.

„Винаги трябва да подкрепяме съмишлениците си, народите, които споделят нашите ценности – демокрация, върховенство на закона и човешки права", заяви Холси.

Някои официални представители в лични разговори спекулират, че е възможно той да се е противопоставял на неотдавнашните американски удари срещу предполагаеми плавателни съдове на наркотрафиканти в Карибско море.

По време на среща с високопоставени законодатели във вторник обаче Холси е настоял, че решението му няма нищо общо с тези операции, заяви републиканецът Майк Роджърс.

Холси е поредният високопоставен офицер, оттеглил се от поста си, откакто Хегсет пое ръководството на Пентагона, отбелязва Ройтерс. Някои от оттеглянията бяха внезапни, включително тези на председателя на Съвместното командване на въоръжените сили Си Кю Браун и на най-високопоставения военноморски офицер Лиза Франчети