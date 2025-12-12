ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малките герои от “Тайната на музиката”

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21903713 www.24chasa.bg

Гръцката полиция разкри скривалище в Атина със стотици откраднати документи за самоличност

4868
Атина Снимка: Пиксабей Снимка: Пиксабей

Гръцката полиция разкри скривалище в Атина със стотици откраднати документи за самоличност в него, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

В информацията се посочва, че полицията е арестувала 45-годишен мъж от Пакистан, управител на склад в квартал „Омония", където са открити стотици откраднати лични карти, паспорти и разрешения за пребиваване.

На мястото са намерени общо 419 документа, включително гръцки лични карти и 144 паспорта. Иззети са и 14 мобилни телефона, съобщава БТА.

Заподозреният е бил в склада по време на акцията и е задържан. Срещу него е образувано наказателно производство. Властите са провели операцията след получена информация. Разследващите проверяват дали някой от откраднатите документи е бил използван за друга престъпна дейност.

Атина Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)