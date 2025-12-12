Крал Чарлз с добри новини за рака: Ранната диагноза ме спаси

Британският крал Чарлз III за първи път говори публично за борбата си с рака. Монархът направи това в предварително записаното съобщение, излъчено по време на предаването „Stand Up To Cancer" по Канал 4. Това е един от най-откровените публични моменти на краля, откакто Бъкингамският дворец обяви диагнозата му през февруари 2024 г.

„Днес мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагностика, ефективната интервенция и спазването на лекарските предписания, моят собствен график за лечение на рак може да бъде намален през Новата година", каза монархът.

Британският крал Чарлз говори за възстановяването си от рака по време на предварително записано съобщение, заснето в The Morning Room в Clarence House, Лондон, Великобритания.

Бъкингамският дворец разкри, че крал Чарлз е бил диагностициран с неопределена форма на рак през февруари 2024 г.

Той ще продължи да получава грижи, макар и с намален график, съобщи "Ню Йорк Поуст".

76-годишният Чарлз остана активен по време на лечението си, продължавайки с държавни задължения и публични изяви – рутина, която според дворцовите помощници му е помогнала да се фокусира и да бъде оптимистичен.

В обръщението си Чарлз подчерта значението на ранното откриване и похвали напредъка в лечението на рака, като същевременно предостави подкрепата си на други, които се справят с болестта.

„Знам от собствен опит, че диагнозата рак може да се почувства обезсърчителна", каза той. „И все пак знам също, че ранното откриване е ключът, който може да трансформира пътя на лечението, давайки безценно време на медицинските екипи – и на техните пациенти – ценния дар на надеждата."

„Знам и каква разлика направи това в моя случай, като ми позволи да продължа да водя пълноценен и активен живот, дори докато се лекувам", добави кралят.

Посланието беше записано в Clarence House в края на миналия месец и излъчено преди сегмент на живо от онкологична клиника в Кеймбридж като част от годишното събитие за набиране на средства.

„Този ​​важен момент е едновременно лична благословия и свидетелство за забележителния напредък, постигнат в лечението на рака през последните години; свидетелство, което се надявам да даде насърчение на 50-те процента от нас, на които ще бъде поставена диагноза „болката" в даден момент от живота ни", се казва в изявлението на Чарлз.

Монархът продължи да призовава другите да разберат дали отговарят на условията за скрининг за рак.

„Няколко момента на незначително неудобство са малка цена за успокоението, което идва за повечето хора, когато им се каже, че не се нуждаят от допълнителни тестове, или, на някои, им се дава възможност за ранно откриване с животоспасяваща интервенция, която може да последва", отбеляза той.

Чарлз завърши емоционалното си обръщени с още един призив към другите да се прегледат през този празничен сезон, за да се опитат, подобно на него, да открият потенциална диагноза рак рано.

„Този ​​декември, докато се събираме, за да размишляваме върху изминалата година, се моля всеки от нас да обещае, като част от нашите решения за следващата година, да играе своята роля в подпомагането на ранното откриване на рака", заключи той. „Вашият живот – или животът на някой, когото обичате – може да зависи от това."