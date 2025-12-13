ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия с 33 мобилни клиники за отдалечени райони...

Емисарят на Тръмп Стив Уиткоф ще се срещне със Зеленски и евролидери в Берлин

Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф ще се срещнe през уикенда с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин, съобщи АФП, като се позова на представител на Белия дом.

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, като се позова на американски служител.

В. „Уолстрийт Джърнъл" първи съобщи за визитата.

Решението да бъде изпратен Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американско мирно предложение, подчертава нарастващата спешност за Вашингтон да преодолее оставащите разногласия с Киев по условията на плана, посочи Ройтерс.

Очаква се да присъстват още френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, предаде БТА.

В четвъртък Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител на срещата само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир.

