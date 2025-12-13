Доставката на нов самолет за Тръмп от "Боинг" се отлага с още година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военновъздушните сили на САЩ съобщиха, че доставката на първия от двата нови самолета „Еър Форс 1", които се изработват от „Боинг", е отложена с още една година – до средата на 2028 г., предаде Ройтерс.

Поредното отлагане поражда риск допълнително да разгневи президента Доналд Тръмп, който каза, че иска да лети с новите самолети преди края на мандата си през януари 2029 г, добави агенцията.

Разходите по двата нови самолета надхвърлят 5 млрд. долара. Настоящите самолети „Еър Форс 1" се ползват от 1990 г.

Програмата включва преоборудване на два самолета 747-8 в специализирани машини, снабдени с усъвършенствани комуникационни и отбранителни системи, които да служат като следващо поколение президентски въздушен транспорт на САЩ. При доставка през 2028 г. програмата би изоставала с общо четири години от графика, предаде БТА.

„Боинг" каза, че напредва по програмата. „Фокусът ни е върху доставката на два изключителни самолета „Еър Форс 1" за страната", посочи компанията.

През 2018 г. „Боинг" (Boeing) получи договор за 3,9 млрд. долара за изграждането на двата самолета, но оттогава разходите нараснаха. „Боинг" (Boeing) е отчел 2,4 млрд. долара разходи, отразени като начисления, които са намалили печалбата ѝ по проекта.

През май САЩ приеха като подарък от Катар луксозен пътнически самолет „Боинг" (Boeing) 747. Белият дом поиска от Военновъздушните сили да модернизират бързо този самолет, за да може да бъде използван като „Еър Форс 1".