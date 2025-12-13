Хърватия с 33 мобилни клиники за отдалечени райони по проект за 5,3 млн. евро

Хърватия въвежда 33 мобилни клиники на стойност 5,3 милиона евро за укрепване на първичната здравна помощ в селските, отдалечените и островните райони, съобщи днес хърватското министерство на здравеопазването, цитирано от ХИНА. Служители на министерството вече инспектираха първите 17 превозни средства, допълват от агенцията.

Превозните средства се финансират чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като всяко струва 161 875 евро, посочва ХИНА. Първата партида от 17 превозни средства е на стойност 2,75 милиона евро.

Осем окръга ще получат по едно превозно средство, а други десет ще получат по две. Окръг Вуковар-Срем трябва да получи три.

Екипи по семейна медицина – лекар и медицинска сестра – ще правят редовни обиколки в по-малките населени места, ще издават рецепти и направления, ще извършват основна диагностика, ще наблюдават пациенти с хронични заболявания и ще правят домашни посещения на неподвижни пациенти, осигурявайки ниво на грижа, сравнимо със стационарните клиники, съобщи министерството.

Министърът на здравеопазването Ирена Хръстич заяви, че проектът бележи промяна в първичната медицинска помощ, защото "системата сега идва до прага на пациента", предаде БТА. Тя каза, че инициативата ще подобри първичната медицинска помощ и качеството на живот в селските и отдалечените райони, допринасяйки за демографското съживяване. Дългосрочната устойчивост ще бъде осигурена чрез договор с Хърватската здравноосигурителна каса.

Министерството заяви още, че тези подобрения са част от по-широката стратегия на правителството за модернизиране на здравната система. То добави, че по време на мандата на това правителство са осигурени близо 3 милиарда евро за модернизация на болниците, ново медицинско оборудване и дигитализация.