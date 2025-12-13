ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тихият работещ Росен Желязков: “да” на еврото, отп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21904393 www.24chasa.bg

Ким Чен Ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от Русия

3680
Ким Чен Ун посрещна военните, завърнали се от Русия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Северна Корея проведе церемония по посрещането на инженерни войски, които се завърнаха от западната руска Курска област, след като изпълниха мисия по разминиране. Лидерът Ким Чен Ун отдаде почит на деветима военнослужещи, загинали там, предаде Йонхап.

Церемонията се състоя вчера в Пхенян по случай завръщането на военнослужещи от 528-и инженерен полк, които заминаха за Курска област в началото на август, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция, предаде БТА.

Пхенян изпрати около 1000 войници от инженерните войски в Курска област, за да се включат в работата на руските сили по обезвреждане на мини, заложени от украински войници. По-рано Северна Корея разположи около 15 000 военнослужещи за участие в бойни действия в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

По време на церемонията Ким изрази признателност към военните за безопасното им завръщане и отбеляза „сърцераздирателната загуба на девет живота".

Ким Чен Ун посрещна военните, завърнали се от Русия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)