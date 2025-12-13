Тайланд ще нанася удари по Камбоджа до "отстраняване на заплахите"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул днес потвърди, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато „заплахите" не бъдат отстранени, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са приели примирие, предаде Франс прес.

„Тайланд ще продължи да води военни действия, докато не преценим, че няма заплаха срещу нашата територия и нашия народ. Искам да бъда ясен. Действията ни тази сутрин вече казаха много", заяви във „Фейсбук" премиерът, предаде БТА.

Тайландските власти потвърдиха, че са „отвърнали" с удар срещу камбоджански военни цели тази сутрин.

Вчера Тръмп разговаря с Анутин и камбоджанския премиер Хун Манет и заяви, че двамата са се съгласили „да прекратят всякаква стрелба".

Нито един от двамата обаче не спомена за някакво споразумение след разговора им с Тръмп, а Анутин каза, че няма примирие.

Хун Манет от своя страна в изявление във „Фейсбук" тази сутрин написа, че Камбоджа продължава да се стреми към мирно решение на спора в съответствие със споразумението от октомври.