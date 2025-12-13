Помощ от 10 000 евро за преместване в общини от Серес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият министър на социалното сближаване и семейството Домна Михаилиду обяви в четвъртък, 11 декември 2025 г., разширяването на програмата за субсидии за преместване в шест допълнителни регионални единици.

Помощ от 10 000 евро ще получи всеки, който иска да се премести в Серес. Програмата важи и за Драма, Килки, Флорина, Пела и Кастория. Първоначално програмата стартира в части от Еврос, а на 11 декември 2025 г. беше разширена и към регионите Кастория, Гревена, Евритания, Фокида, Ласити и Лефкада.

Грантът от 10 000 евро за преместване в определени отдалечени и гранични райони се отпуска без критерии за доходи.

Целта на тази инициатива е да се справи с демографската криза в Гърция, да се пребори с обезлюдяването на отдалечените и планински райони и да предостави стимули на млади хора и семейства да инвестират в тези региони.

Кандидатите трябва да са пълнолетни гръцки граждани и да подават индивидуална данъчна декларация. Допустимите категории домакинства са:

Едночленни домакинства: Необвързани, овдовели, разведени или разделени лица. Изключение правят младежи до 25 години, които все още учат в образователни институции в целевите общини.

Многочленни домакинства: Лица, живеещи под един покрив, включително семейства с или без деца (съпрузи или сключили споразумение за съжителство).

Размерът на безвъзмездната помощ е структуриран, за да стимулира заселването в най-отдалечените и малки населени места е 10 000 евро за заселване в населено място с до 500 жители. 6 000 евро за заселване в населено място с над 500 жители. Допълнителни 1 000 евро при увеличение за всяко непълнолетно дете, като общата сума за едно домакинство не може да надвишава тавана от 10 000 евро.

Кандидатите трябва да преместят основното си местожителство за постоянно в целевия район и да работят или участват в програма за заетост там.