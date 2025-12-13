Румънците посрещат по-скъпа Коледа с по-скромни подаръци

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимка: Pixabay

В годината на строги и икономии и покачване на цените румънците ще посрещнат по-скъпа Коледа с по-скромни подаръци. Те заделят най-ниския бюджет за празниците през последните десет години, предават местните медии.

Скорошно проучване на Райфайзен банк, цитирано от Диджи24, показва, че почти половината от анкетираните ще отделят между 500 и 1000 леи (еврото се разменя за 5,09 леи) за изненади за близките си. Те планират да направят покупките предимно от супермаркетите и онлайн магазините. Парите, предвидени за харчене, идват от спестявания и от декемврийската заплата. Икономистите изчисляват, че за две деца родителите ще похарчат между 500 и 700 леи.

Най-новите данни на Националния статистически институт показват, че играчките са поскъпнали с 20 процента, книгите - с десет процента, часовниците и аудио-видео устройствата – с осем процента, дрехите – с шест процента, обувките – с пет процента, предаде БТА.

Отново заради ограничени възможности, повечето румънци ще прекарат празниците у дома със семейството, роднините и приятелите си. Само осем на сто смятат да отидат на почивка.

На въпроса какъв символичен подарък искат, повечето отговориха здраве, късмет, пари и мир.

Добрата новина е, че повечето работодатели в Румъния или 89,7 на сто ще предоставят коледни бонуси за служителите, показва последното проучване, проведено от eJobs. Ще има и други придобивки, като например подаръчни ваучери, платени почивни дни или партита в края на годината.

В сравнение с миналата година, 84 процента от работодателите казват, че стойността на бонусите е останала непроменена, 8 на сто са увеличили бюджетите си, а други 8 процента са ги намалили.

