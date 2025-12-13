ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама души бяха убити при украинска атака с дронове в Саратов

Дрон. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

Двама души бяха убити през нощта при украински удар с дронове срещу руския град Саратов, съобщи днес регионалният губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

В изявление в „Телеграм" Бусаргин написа, че двама души са убити, а неуточнен брой хора са ранени при атака срещу жилищна сграда в града, предаде БТА.

Саратов, разположен на брега на река Волга на около 625 км от украинската граница, през последните години е подложен на повтарящи се атаки с дронове, насочени към неговата нефтена рафинерия и разположената наблизо голяма военновъздушна база.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е свалило общо 41 дрона, 28 от които над Саратовска област.

