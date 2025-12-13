Иран задържа 18 моряци от чуждестранен танкер, задържан в Оманския залив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранските власти задържаха 18-членния екипаж на чуждестранен танкер, задържан в Оманския залив вчера, за който те твърдят, че превозва шест милиона литра контрабандно гориво, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански медии и съдебната власт в провинция Хормозган.

Те съобщиха, че сред задържаните е и капитанът на кораба, а разследването продължава, предаде БТА.

Според новинарската агенция Фарс екипажът се е състоял от моряци от Индия, Шри Ланка и Бангладеш.

Властите съобщиха, че танкерът е извършил множество нарушения, включително „игнориране на заповеди да спре, опити за бягство (и) липса на навигационна и карго информация".

Иран, където цените на горивата са едни от най-ниските в света заради сериозни субсидии и спада в стойността на националната валута, се бори с масовия контрабанден износ на горива – по суша към съседни държави и по море към държавите от Арабския залив.