КМГ: Заемите в китайски юани нараснаха с 15,36 трилиона юана за 11 месеца

КМГ

Заемите в китайски юани са се увеличили с 15,36 трилиона юана (около 2,17 трилиона щатски долара) през първите 11 месеца на годината. От общия ръст заемите за домакинствата са нараснали с 533,3 милиарда, докато кредитите за предприятия и публични институции са се увеличили с 14,4 трилиона, пише КМГ.

Към края на ноември общият обем на непогасените юанови заеми достига 274,84 трилиона юана, което представлява ръст от 6,3% на годишна база.

В същото време депозитите в юани също бележат значително увеличение, като през първите 11 месеца са нараснали с 24,73 трилиона. Домакинствата са допринесли с 12,06 трилиона юана към този ръст.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

