КМГ: Очаква се БВП на Китай да достигне 140 трилиона юана тази година

Днес на Годишната икономическа конференция на Китай за 2025-2026 г., Хан Уънсиу, заместник-директор на Отдела за финансови и икономически въпроси на ЦК на ККП, заяви, че 20-те ключови показателя, определени в 14-ия петгодишен план, са на път да бъдат успешно изпълнени. Това ще доведе до нови големи постижения в държавното развитие, пише КМГ.

Хан Уънсиу отбеляза, че наскоро международни институции като Международния валутен фонд и Goldman Sachs повишиха прогнозите си за икономическия растеж на Китай за тази и следващата година. Поглеждайки назад към периода на 14-ия петгодишен план, страната ефективно се справи с извънредни сътресения и предизвикателства, включително глобалната пандемия, прекъсването на вериги за доставки и природни бедствия. Икономическата мощ на Китай нараства значително, като прогнозираният БВП за тази година ще достигне приблизително 140 трилиона юана.