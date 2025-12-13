КМГ: Китайските видеоигри привличат световна публика към китайската култура

Все повече китайски видеоигри предлагат на чуждестранните играчи пряк досег с китайската култура чрез богато изградени светове и разказвателни елементи. Това пише КМГ.
Заглавия като Where Winds Meet черпят вдъхновение от исторически периоди като Петте династии и Десетте царства, за да представят духа на уся – света на бойните герои – пред глобална аудитория. Други игри, сред които Black Myth: Wukong и Wuthering Waves, печелят международно признание чрез вплитане на мотиви от класическата литература и традиционната архитектура.
За много геймъри тези продукции надхвърлят рамките на забавлението, превръщайки се в дигитален прозорец към богатото културно наследство на Китай и стимулирайки междукултурен обмен.