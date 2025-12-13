КМГ: В Нанкин се проведе церемония в памет на загиналите от Нанкинското клане

Днес отбелязваме 12-ия Национален ден в памет на жертвите от Нанкинското клане, съобщава КМГ. В Мемориалната зала в памет на жертвите от клането на японските агресори се проведе официална церемония в памет на загиналите сънародници.

От името на цялата нация днес китайският народ заедно скърби за всички загинали от ръцете на японските агресори, и почита революционните мъченици и национални герои, които жертваха живота си за победата на съпротивата на китайския народ срещу японската агресия.

Днес в много райони на страната се провеждат и други паметни церемонии и мероприятия по повод 12-ия Национален ден в памет на жертвите от Нанкинското клане. Китай никога няма да забрави своето минало, използвайки го за стабилна основа за развитие на своята сила в модерния свят.