Сингапурски дипломат: Разделяне с Китай означава разделяне с целия свят

В интервю за Китайската медийна група бившият постоянен представител на Сингапур в ООН Кишор Махбубани сподели своето мнение относно опитите на Съединените щати за разделяне с Китай. Той заяви, че „ако Вашингтон желае да се раздели с китайските компании и тяхното глобално влияние, то това означава не само отделяне от самия Китай, но и от останалите региони по света."

Бившият сингапурски дипломат обясни, че неговото мнение се основава изцяло на фактите. Понастоящем търговията на Китай с други региони вече е по-голяма от тази със САЩ. В същото време страните по света разчитат на Китай за ключови компоненти в производството си. Очевидно е, че Китай е дълбоко интегриран в глобалната икономическа система. Следователно, когато Съединените щати се опитат да се разделят с Китай, те всъщност ще открият, че разделят не само с Китай, но и с останалия свят.

„Смятам, че по-разумно е САЩ да оставят тези свои опити да ограничават развитието на Китай, защото китайското развитие е неудържимо. Напротив, САЩ трябва да търсят начини за взаимна изгода и сътрудничество с Китай. Един общо проспериращ свят изцяло отговаря на американските интереси, а именно това е и основната цел на Китай – общ просперитет и общи ползи за всички по света", добави още Махбубани.