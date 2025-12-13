Почина актьорът Питър Грийн, играл в "Криминале" и "Маската"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Актьорът Питър Грийн, познат с ролите си във филмите Криминале и Маската, е починал на 60-годишна възраст, съобщава SkyNews.

Тялото му е било открито в петък в апартамента му в Ню Йорк, потвърди неговият мениджър. Причината за смъртта не е обявена. Кариерата на Грийн започва, когато е в двайсетте си години, като той си изгражда репутация на изключителен изпълнител на роли на престъпници и злодеи.

„Никой не изиграваше лошите герои по-добре от Питър", заяви мениджърът му Грег Едуардс пред NBC News. „Но той имаше и нежна страна, която малко хора познаваха, както и сърце, голямо колкото злато."

Грийн изигра персонажа Зед — садистичен охранител и изнасилвач — във филма на Куентин Тарантино Криминале от 1994 година. Същата година той се превъплъти и в злодея Дориан във филма Маската с Джим Кери в главната роля.

Освен поддържащите си роли, Грийн участва в главната роля във филма Clean, Shaven (1993), където играе мъж с шизофрения, заподозрян в убийство. Той е запомнен и с участието си във филма Тренировъчен ден редом до Дензъл Уошингтън, както и с ролята си в Обичайните заподозрени.

Питър Грийн е роден в Монтклер, щата Ню Джърси, и оставя след себе си сестра и брат.