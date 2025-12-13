Иран: Нобеловата лауреатка и други активисти са задържани, за да "бъдат защитени"

Иранските власти заявиха, че лауреатката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади и още най-малко седем други активисти са задържани вчера, за да бъдат предпазени от потенциално насилие – твърдение, което активистите отхвърлиха, предаде ДПА.

Местните медии днес цитират канцеларията на губернатора на Машхад в Североизточен Иран, според която арестите са извършени след протест, воден от Мохамади, по време на който се твърди, че са били скандирани остри лозунги срещу политическото ръководство на Иран, предаде БТА.

Канцеларията твърди, че те „са задържани само временно за тяхна собствена защита" от твърдолинейни ислямски активисти, които също са били на събитието.

Заради издигнатите лозунги са възникнали сблъсъци между двете групи, се добавя в изявлението.

Активистите и опозиционни източници отхвърлиха това твърдение. Според тях са арестувани най-малко 40 души, включително по обвинения за подкрепа за връщане на монархическата система в страната.

Арестите са извършени по време на възпоменателна церемония в памет на починалия адвокат Хосроу Аликорди в джамия в Машхад. Според официалните данни 46-годишният мъж е починал от сърдечен удар преди няколко дни, но според опозицията причина за смъртта му са наранявания от изтезания, докато е бил задържан.

Аликорди – адвокат по човешки права, който представляваше политически затворници, беше много уважаван сред активистите, а смъртта му шокира иранската правозащитна общност. Той беше известен със своя критичен подход към съдебната власт, което го постави в политическия черен списък на ислямската система, отбелязва ДПА.