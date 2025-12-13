ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Хиляди хора в седем области са без електричество след руски удари

Володимир Зеленски Кадър: YouTube/ Fox News

Руски удари през нощта нанесоха щети на над десет граждански съоръжения и оставиха хиляди хора без ток в седем области, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

„Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия, защото е ясно, че не е с цел за прекратяване на войната", написа Зеленски в социалните мрежи, предаде БТА.

Той добави, че „те все още имат за цел да разрушат нашата държава и да причинят най-много страдание на нашия народ".

Русия от своя страна потвърди, че е атакувала украински обекти с хиперзвукови ракети.

