Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха хиляда души

Ковчези на неидентифицирани жертви след наводненията в Индонезия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Броят на смъртните случаи от наводненията и калните свлачища в Индонезия достигна 1003 души, а 218 други все още са в неизвестност, съобщи днес Националната служба за справяне с бедствията, цитирана от Франс прес.

Над 5400 души са ранени при наводненията в провинциите Северна и Западна Суматра и Ачех преди две седмици, а 1,2 млн. жители са настанени във временни подслони, добавя службата, предаде БТА.

Тропически бури и мусонни дъждове засегнаха Югоизточна Азия (Индонезия, Малайзия и Тайланд) и Южна Азия (Шри Ланка) по-рано този месец, причинявайки внезапни наводнения и кални свлачища.

Това е едно от най-тежките бедствия в три провинции на остров Суматра през последните години, особено в Ачех, който бе пометен от мощно цунами през 2004 година.

Стойността на разрушенията се оценява на 3,1 млрд. долара, отбелязва АФП.

Индонезийското правителство беше критикувано, че не е обявило бедствено положение, което би могло да ускори оказването на помощ на засегнатите и да подобри координацията. Джакарта също не е поискала международна помощ, за разлика от Шри Ланка.

