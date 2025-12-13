ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австрия орязва администрацията - икономиите ще бъд...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21905289 www.24chasa.bg

Мирът не е далеч, каза Ердоган след срещата с Путин

1616
Владимир Путин и Реджеп Ердоган СНИМКА: РОЙТЕРС

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, навръщане от Туркменистан, където се срещна с руския президент Владимир Путин, че се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Той допълни, че „мирът не е далеч".

Коментарите, направени пред репортери по време на обратния му полет от Туркменистан, където се срещна с Путин днес, бяха разпространени от офиса на Ердоган днес сутринта, предаде БТА.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност.

При срещата Ердоган е посочил също, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Владимир Путин и Реджеп Ердоган СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)