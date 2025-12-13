САЩ и Мексико са се споразумели за споделяне на водните ресурси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати и Мексико постигнаха споразумение за споделяне на водните ресурси, обяви снощи в изявление американското министерство на земеделието, цитирано от Франс прес. Президентът Доналд Тръмп заплаши тази седмица Мексико с допълнителни мита, ако страната не изпълни настоящите си задължения за водоснабдяване на американските фермери и скотовъди.

„Съединените щати и Мексико постигнаха днес споразумение за спазване на настоящите задължения за водоснабдяване на американските фермери и животновъди. Мексико ще задоволи водния дефицит на Тексас съгласно договора от 1944 г.", посочва земеделското министерство, предаде БТА.

Двете страни ще продължат дискусиите за финализиране на споразумението до края на януари, се пояснява в съобщението.

В понеделник Доналд Тръмп обвини Мексико, че не спазва договора за споделяне на водите. Съгласно договореностите САЩ трябва да осигуряват на Мексико 1,85 милиарда кубични метра вода годишно от река Колорадо, а Мексико - 432 милиона кубични метра за САЩ от Рио Браво, която американците наричат ​​Рио Гранде.

Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс заяви снощи, че Мексико „е доставило повече вода през последната година, отколкото през предходните четири години взети заедно", но все пак не е изпълнило изцяло задълженията си към Вашингтон.

„Фермерите в Южен Тексас са разтревожени от несигурността, причинена от липсата на вода. Сега те могат да очакват обещаните им ресурси", изтъкна Ролинс.