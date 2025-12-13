Австрия орязва администрацията - икономиите ще бъдат 540 млн. евро

Австрийското правителство планира съкращения на администрацията, които да доведат до икономии за 540 милиона евро до 2030 г. Сумата ще бъде инвестирана в дигитализация, потвърди държавният секретар Александър Прьол пред новинарска агенция АПА, предаде австрийското радио и телевизия ОРФ.

Предвижда се освободените позиции след пенсиониране на служители в администрацията да не бъдат заемани от нови служители. Това ще намали административните позиции с около 2600 работни места на пълен работен ден, предаде БТА.

Според правителството заради мерките до 2030 година ще бъде реализиран кумулативен потенциал за икономии от около 540 милиона евро, а след това ще се пестят по около 250 милиона евро годишно. До 2030 година в дигитализация в Австрия ще бъдат инвестирани 108 милиона евро.

Като първа стъпка до юни 2026 година ще бъде изготвен преглед на настоящите процедури за назначаване. След това с участието на независими експерти и представители на служителите ще бъдат изготвени конкретни предложения за мерките, договорени в правителствената програма.