Франция спъна напредъка на преговорите за присъединяването на Черна гора в ЕС

Франция е блокирала затварянето на 11-а и 13-а глава от преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз на заседание на Работната група на Съвета на ЕС и Комисията на постоянните представители на страните членки снощи, съобщиха черногорски медии.

Само 24 часа след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че трябва да се започне изготвянето на споразумението за присъединяването на Черна гора към ЕС, Париж блокира без предупреждение затварянето на две преговорни глави, пише сайтът "Виести". Френското Министерство на земеделието по-рано даде "зелена светлина" за затварянето на 11-а (Земеделско и селско развитие) и 13-а глава (Риболов).

Според неофициална информация на "Виести" Париж твърди, че тези две глави не са готови за "отмятане" и не са достатъчно съгласувани с достиженията на ЕС, но без да посочва конкретни причини за твърдението, предаде БТА.

Вицепремиерът и член на Комисията за евроинтеграция Никола Цамай коментира пред черногорската национална телевизия РТЦГ, че не вижда действието на Париж като недобронамерено. "Не е обичайно да се иска допълнително разясняване. Вярвам, че ще получат очакваните отговори и дилемата им ще се разреши", поясни той.

Черна гора планираше да затвори общо пет преговорни глави до края на годината. В следващите седмици се очаква Черна гора да затвори три преговорни глави - глава 3 (Право на установяване на предприятия и свобода на предоставяне на услуги), глава 4 (Свободно движение на капитали) и глава 6 (Право на търговските дружества), информира черногорската национална телевизия РТЦГ.

Очаква се на 16 декември да се проведе европейска среща на министерско равнище, на която да се вземе окончателно решение дали всички глави, предложени от Черна гора, да бъдат затворени или две от тях ще останат блокирани засега.