Спипаха почти 7 млн. броя наркотични хапчета в Истанбул и Измир

При две отделни операции на специализирани екипи от дирекциите за борба с наркотрафика и разузнаването към дирекциите по сигурността в Истанбул и Измир са заловени общо 6,958 милиона наркотични таблетки, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

По думите му операцията в Истанбул е осъществена в квартал Есенлер, където се намира централната автогара – район, който се свързва с международната европейска магистрала Е80 от Близкия изток за Западна Европа.

Операцията в района на Есенлер е била осъществена след проследяване. На различни адреси в Есенлер екипите са разкрили 3,912 млн. наркотични таблетки. Едновременно с това са заловени 145,5 кг суровина за синтетични наркотични таблетки.

Задържан е един човек, чието име не се съобщава. В дирекцията по сигурността продължава разследването на резултатите от операцията, предаде БТА.

При друга операция, осъществена от екипи за борба с наркотрафика и разузнаване към Дирекцията по сигурността в град Измир, са заловени 3,46 млн. наркотични таблетки. Акцията е проведена в курортното градче Буджа на брега на Егейско море.

При акцията са задържани седем души по подозрение за организиране и участие в международен наркотрафик. Те са предадени на съдебните власти, които са постановили задържането им в затвора.

Турският вътрешен министър Али Йерликая поздрави екипите, участвали в операциите.

„Цялата ни борба е да защитим всички наши граждани, особено младежите, от наркотиците и наркотрафика, които са престъпления срещу човечеството", заяви той.