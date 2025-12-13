Новият чешки премиер за заема за Украйна: Няма да поемем гаранции за нищо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешката република няма да поеме никакви гаранции за финансирането на Украйна, заяви днес новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш, който ще поеме властта в понеделник, предаде Ройтерс.

Според Бабиш Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна.

Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъдят идната седмица схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, но ще включва и национални гаранции, предаде БТА.

„Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства", заяви Бабиш във видеоматериал, публикуван в социалните мрежи.

Европейската комисия представи безпрецедентно предложение за използването на замразените руски активи или за сключване на заеми на международните пазари, за да се съберат средства, които са спешно необходими на Украйна.

ЕС вчера замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.