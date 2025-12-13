ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска доминация в мъжкия гигантски слалом

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21905419 www.24chasa.bg

Новият чешки премиер за заема за Украйна: Няма да поемем гаранции за нищо

2884
Андрей Бабиш Снимка: Екс/@CzechiaElects

Чешката република няма да поеме никакви гаранции за финансирането на Украйна, заяви днес новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш, който ще поеме властта в понеделник, предаде Ройтерс.

Според Бабиш Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна.

Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъдят идната седмица схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, но ще включва и национални гаранции, предаде БТА.

„Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства", заяви Бабиш във видеоматериал, публикуван в социалните мрежи.

Европейската комисия представи безпрецедентно предложение за използването на замразените руски активи или за сключване на заеми на международните пазари, за да се съберат средства, които са спешно необходими на Украйна.

ЕС вчера замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.

Андрей Бабиш Снимка: Екс/@CzechiaElects

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)