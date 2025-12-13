Кулеба: Цяла нощ Русия атакуваше с дронове и ракети енергийна инфраструктура в Одеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия извършваше цяла нощ комбинирани атаки с дронове и ракети срещу Одеска област. Пристанищни и енергийни съоръжения бяха под прицел, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.

"Руснаците нанесоха удар по Одеското морско пристанище, в резултат на който избухна пожар в зърнохранилищата. Съответните служби работят на място и отстраняват последствията от ударите. Това е втората атака срещу това съоръжение за денонощие", казва се в съобщението на Кулеба, предаде БТА.

В резултат на многократните масирани удари е повредена енергийната инфраструктура в Одеса и областта.

В част от Одеса няма електричество, вода и топлоснабдяване, използват се резервни генератори за снабдяване в социалните обекти. Осигурени са доставки на вода и гориво. В ход са ремонтни работи.

Също така, в резултат на атаки са повредени енергийни съоръжения в Черниговска, Кировоградска, Херсонска и Николаевска области.

"Врагът отново се опитва да остави населените места без електричество и топлина, да унищожи морската ни логистика и да разруши пристанищата. Въпреки това, правим всичко, за да възстановим критичната инфраструктура възможно най-бързо", констатира украинският вицепремиер.