Черна гора и ОАЕ започнаха преговори за споразумение за екстрадиция

Черна гора и Обединените арабски емирства (ОАЕ) започнаха преговори за подписване на споразумение за екстрадиция и за правно сътрудничество по наказателни дела, беше обявено на срещата на министрите на правосъдието на Черна гора и ОАЕ Боян Божович и Абдула бин Султан бин Ауад ал Нуаими, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.

Според информация на черногорското Министерство на правосъдието Божович е на служебно посещение в ОАЕ, където с Ал Нуаими е разговарял за потенциала за подобряване на сътрудничеството и по този повод е представил реформите, проведени в контекста на членството на Черна гора в Европейския съюз.

„С пълен капацитет сме ангажирани в процеса на европейска интеграция, защото за нашето правителство това е императив. Хармонизирането с правната рамка на ЕС е взискателен процес, но ключов за реформата на съдебната система и създаването на сигурна и надеждна среда за гражданите и бизнеса", заяви Божович, предаде БТА.

По думите му паралелно Черна гора засилва връзките си и със своите стратегически партньори като ОАЕ, което се потвърждава и от междудържавните споразумения, подписани тази година.

Министърът на правосъдието на ОАЕ, подчертавайки значението на установяването на сътрудничество между двете министерства, заяви, че Черна гора е важен партньор и приятел, и че може да разчита на пълна подкрепа при обмена на опит, особено в областта на дигитализацията на правосъдието и моделите за мирно разрешаване на спорове.

„Съществуват многобройни възможности за сътрудничество и сме готови да работим с вас на всички равнища, за да укрепим нашата договорна база като основа за бъдещо, още по-успешно сътрудничество", заяви Ал Нуаими.