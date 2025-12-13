Екзекутираха жена в Иран за убийството на 4-годишната ѝ заварена дъщеря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Иран днес бе екзекутирана жена, осъдена за убийството на четиригодишната ѝ заварена дъщеря, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебната власт.

Детето, идентифицирано като Ава, починало през декември 2023 г. след мозъчно увреждане, причинено от наранявания, причинени от неговата мащеха, съобщи свързаното с правосъдието издание „Мизайн онлайн".

След предприети правни действия през март 2024 г. жената е била осъдена съгласно ислямския принцип „кисас" или възмездие, който позволява на семейството на жертвата да поиска екзекуция, предаде БТА.

Присъдата по-късно е била потвърдена от Върховния съд на Иран.

Председателят на съда в северозападната иранска провинция Западен Азербайджан, където е било извършено престъплението - Насер Атабати, заяви, че смъртната присъда е била изпълнена призори днес, и добави, че майката на детето „силно е настоявала" за това.

В Иран, където смъртното наказание се налага основно при убийства или изнасилвания, се извършват най-много екзекуции на зазоряване чрез обесване, отбелязва АФП.

Иран е на второ място в света след Китай по брой екзекуции според правозащитната организация „Амнести Интернешънъл".