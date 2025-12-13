Украинската армия обяви, че е блокирала руските сили в Купянск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската армия обяви днес, че е блокирала руските сили в северната част на град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Укринформ.

"Всъщност казвам вече повече от един ден, че руските войски са блокирани в северната част на (Купянск). (При това) става въпрос по-скоро за покрайнините на града, отколкото за самия град. Да, несъмнено в момента руските войски в града не могат да получават подкрепления", обобщи украинският военен говорител Виктор Трегубов, предаде БТА.

Тези твърдения не са проверени по независим път.

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе. Русия вече превзе града в началото на войната през 2022 г., но Украйна си го върна през есента на същата година.

Руската армия обяви в края на миналия месец, че отново е превзела Купянск. Украинските въоръжени сили отрекоха, а вчера казаха, че са си върнали части от града и няколко околни села.

Също в петък украинският президент Володимир Зеленски посети Купянск като демонстрация, че градът не е превзет от Русия.