Над 25 милиона подписа в подкрепа на Екрем Имамоглу за президент на Турция

Подписите в подкрепа на кандидатурата за президент на отстранения от кметския пост на Истанбулската голяма община Екрем Имамоглу, който се намира в затвора в Силиври, са достигнали 25,1 милиона, заяви лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел пред телевизионния канал „Йол ТВ", цитирана от БТА.

Тир, натоварен с 25,1 милиона бюлетини в подкрепа на Имамоглу за кандидат за президент, е пристигнал днес в град Кайсери - деветия по население град в Централна Турция.

Днес в Кайсери се провежда седемдесет и петият пореден митинг от серията митинги, които опозицията започна на 23 март т.г., под наслова „Подкрепяме волята на нацията" за освобождаване от затвора на Имамоглу и всички задържани кметове на опозицията, съобщи вестник „Джумхуриет".

Преди митинга, по нареждане на местните власти, са били премахнати знамената, плакатите и другите атрибути на опозиционната НРП, съобщи председателят на областната организация Юмит Йозер.

„Заедно завършихме голяма борба и достигнахме двадесет и пет милиона и сто хиляди подписа. Тези подписи са най-големият вот на недоверие, отправян някога към владетел, към президент, в световната политическа история. Тези подписи са най-силният израз на демократичната реакция на народа", заяви Йозел пред насъбралото се на площада множество, информира вестник „Джумхуриет".

В речта си опозиционният лидер обяви, че един от тайните свидетели по делото за корупция срещу Екрем Имамоглу – Ахмет Ташчъ – по своя воля е оттеглил предварително дадените показания срещу Имамоглу и другите кметове, подчертавайки, че „това са методите на правосъдието на ПСР".

В същото време Йозгюр Йозел, както на предишни митинги, и сега е призовал турския президент Реджеп Тайип Ердоган да насрочи предсрочни президентски избори съгласно волята на народа.

„Говоря от Кайсери. Ние сме тук, нашият кандидат е тук, урната е тук. Предизвиквам те, Ердоган, предизвиквам те. Предизвикваме те от Кайсери. Ще управляваме тази страна по-добре. Ще накараме всички в тази страна да се усмихнат", каза Йозел, цитиран от „Халк ТВ".