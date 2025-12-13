Беларус освободи 123 затворници, сред тях Нобеловия лауреат Алес Беляцки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва днес 123 затворници в замяна на отменянето на американските санкции срещу калиевия карбонат от Беларус, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на неговата канцелария в "Телеграм", цитирана от БТА.

В текста се посочва, че помилваните са от различни страни и са били осъдени за различни престъпления, включително шпионаж, тероризъм и екстремизъм.

Сред освободените са основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс.

Освобождаването на Колесникова бе потвърдено и от независимата медия "Зеркало", която цитира сестра ѝ Татяна Хомич, че е разговаряла с нея по телефона.

До сделката се стига след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул, отбеляза посолството на САЩ в съседна Литва.

Петима украинци също са сред затворниците, освободени от Беларус, съобщи президентът Володимир Зеленски и благодари на Вашингтон за усилията.

"Началникът на военното разузнаване Кирило Буданов представи подробности относно подготовката на специална мисия за освобождаване на граждани, задържани в Беларус. Благодарение на дейната роля на САЩ и съдействието на нашите разузнавателни служби около стотина души, включително петима украинци, сега биват освободени", написа Зеленски в "Телеграм". "Съдействаме на нашите американски партньори така, че Украйна да получи необходимата помощ. При необходимост ще се включат и специалните служби на нашите европейски съседи."

Заленски каза, че е дал указания на разузнавателните си служби да дадат предимство на постигането на договореност с Русия за нова размяна на военнопленници преди Нова година.

След широкомащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев и Москва редовно си разменят военнопленници.