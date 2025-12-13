ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Изминалата нощ Русия ни атакува с над 450 дрона и 30 ракети

Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес за руски атаки тази нощ в много части на страната, при които са били използвани над 450 безпилотни летателни апарата и 30 ракети, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

"Основният удар отново засегна енергоснабдяването ни, южната част и Одеска област", написа Зеленски в социалните мрежи. Той добави, че в общините се работи по възстановяването на електро- и водоснабдяването.

Според властите е бил нанесен удар по Одеското морско пристанище, в резултат на който е избухнал пожар в зърнохранилище.

"Двама души са ранени в Одеска област", каза Зеленски, като добави, че десетки граждански обекти са били повредени в различни части на страната.

"Хиляди семейства са без ток след атаките снощи в Кировоградска, Николаевска, Одеска, Сумска, Харковска, Херсонска и Черниговска област", уточни украинският президент.

Украинските власти заявиха, че още петима души са пострадали в Николаев по време на атаките тази нощ.

"Важно е всички да видят какво прави Русия. Всяка тяхна стъпка представлява терор срещу нашия народ, всяка атака, защото определено не става въпрос за прекратяване на войната", заяви Зеленски, очевидно визирайки твърдата позиция на Москва по отношение на мирните преговори, водени от САЩ.

Въпреки усилията на много страни все още не се очертава ясно споразумение за прекратяване на войната. Успоредно с преговорите Русия упражнява силен военен натиск с въздушни удари, за да принуди Украйна да приеме условията ѝ за прекратяване на огъня, отбелязва ДПА.

Според Зеленски Русия иска да унищожи Украйна като държава. "Ето защо се нуждаем от подкрепа във всичко, което помага да защитим живота (на хората) и да сложим край на тази война: укрепване на нашата противовъздушна отбрана и нашите войници на фронта", каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че страната му се нуждае от оръжия с голям обсег и по-силен международен натиск върху Русия.

