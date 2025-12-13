Камбоджа затвори за преминаване границата с Тайланд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камбоджа затвори днес за преминаване границата с Тайланд на фона на продължаващите военни действия между двете страни, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Правителството на Кралство Камбоджа реши да прекрати всички влизания и излизания по всички гранични пунктове по границата между Камбоджа и Тайланд, с незабавен ефект и до ново нареждане", се казва в изявление на камбоджанското Министерство на вътрешните работи.

По-рано днес тайландският премиер Анутин Чарнвиракул потвърди, че страната му ще продължи военните операции срещу Камбоджа, докато "заплахите" не бъдат отстранени, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че двете страни са приели примирие, отбелязва АФП.

"Тайланд ще продължи да води военни действия, докато не преценим, че няма заплаха срещу нашата територия и нашия народ. Искам да бъда ясен. Действията ни тази сутрин вече казаха много", написа той във "Фейсбук".

Тайландските власти потвърдиха, че са отвърнали с удар срещу камбоджански военни цели тази сутрин.

От своя страна, камбоджанският министър-председател Хун Манет написа тази сутрин в изявление във "Фейсбук", че Камбоджа продължава да се стреми към мирно решение на спора в съответствие със споразумението от октомври, сключено в присъствието на Тръмп.