Австралия ръководи най-мащабните експерименти за възстановяване на коралови рифове в света

Австралийски учени ръководят един от най-мащабните експерименти за възстановяване на коралови рифове в света по време на масовото размножаване на коралите на Големия бариерен риф. Това съобщи Синхуа, цитирайки Австралийския институт по морски науки (AIMS), съобщава БТА.

Целта на тестваните методи е да се разработи подход за ускорено възстановяване на увредени коралови екосистеми, се посочва в прессъобщение на института.

Проектът е част от програмата на AIMS за пилотно разполагане на корали. В партньорство с местни общности в далечния север на щата Куинсланд бяха събрани коралови колонии, които ще послужат за отглеждането на милиони млади корали. Събраните колонии бяха разположени върху тестови рифове край Кернс, Порт Дъглас и около островите Кепъл. От института съобщават, че са използвани два различни научни метода, както и уменията, плавателните съдове и традиционните знания на местните жители.

Методите са разработени в рамките на Програмата за възстановяване и адаптация на рифовете (RRAP), която обединява експерти от цяла Австралия с цел разработване и тестване на иновативни научни решения. Програмата има за цел да подпомогне оцеляването на Големия бариерен риф и други коралови рифове през следващите десетилетия, успоредно с глобалните усилия за справяне с климатичните промени.

Директорът на програмата за пилотно разполагане на корали Марк Гибс заяви, че експериментът ще осигури „първи по рода си данни за най-добрите практики, веригите за доставки, технологиите и необходимия човешки ресурс за изграждане на мащабна оперативна програма за възстановяване на рифовете, както и за подпомагане на аквакултурната индустрия".

„През следващите три години ще подобряваме ефективността на прилаганите интервенции за възстановяване на рифовете, като те ще бъдат внедрявани в голям мащаб на Големия бариерен риф", посочва Гибс. Той подчертава, че бъдещето на кораловите рифове зависи както от намаляването на глобалните въглеродни емисии, така и от прилагането на най-добрите практики за управление на рифовете и иновативни научни решения.

През следващата година Австралийският институт по морски науки ще проследява оцеляването, растежа и реакцията на коралите спрямо стресови фактори като избелване и конкуренция с водорасли, се посочва още в съобщението.