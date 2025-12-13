Блокирани факултети и масови протести на студенти в Нови Сад

Сръбски студенти и граждани от Нови Сад се състоя днес под лозунга "Отговорността - пътят към справедливостта". Това съобщи сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

Сръбски студенти блокираха факултети и започнаха масови протести след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. Оглавяваните от студенти антиправителствени протести, които издигат антикорупционни искания, продължават в Сърбия вече повече от година. Протестиращите студенти блокираха над 60 факултета и призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Студентите и подкрепящите ги граждани се събраха пред университетските общежития днес и оттам отидоха до жп гарата. Те призоваха за справедливост, тъй като все още няма съдебен процес срещу отговорните за трагедията.

Те призоваха гражданите да отидат и в Бачка Паланка днес, където в момента се провежда протест по повод четири месеца от сблъсъка на граждани с привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия. Протестът е "реакция на полицейската бруталност и несправедливост, които са извършени през тази една година на борба".