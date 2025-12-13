Четирима са ранени при въздушна атака срещу Одеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима души са ранени при снощната въздушна атака срещу Одеса, най-голямата от началото на войната, съобщи управителят на градската военна администрация, цитиран от БТА.

"По информация на Държавната служба за извънредни ситуации четирима души са ранени при снощната атака. Одеса се възстановява от най-мащабната вражеска атака. Агресорът удари по енергийната инфраструктура", съобщи управителят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени по жилищни блокове и къщи, една от които е в историческата част на града.

Специалистите правят всичко възможно и невъзможно, за да стабилизират ситуацията, като приоритетно подават ток към обекти от критичната инфраструктура, информира Лисак.

За жителите на Одеса са отворени от така наречените пунктове на несломимостта (пунктове за краткосрочно едночасово настаняване за 40 до 500 души). Работят артезиански кладенци за питейна вода, като работата им е удължена до 22:00 часа.

Там, където е необходимо, се доставя вода с водоноски. Всички градски комунални служби работят по отстраняване на последиците.

По информация на одеския филиал на електроенергийния оператор ДТЕК, публикувана на сайта му, веднага след прекъсването на електроснабдяването, аварийни екипи се започнали да проеверяват състоянието на съоръженията и да оценяват щетите.

"Към 14:00 ч. е намерено техническо решение и е възстановено електроснабдяването на 40 хиляди абонати. Служителите на енергийния сектор в целия Одески регион работят непрестанно, за да възстановят достъпа до електричество на всеки дом. На първо място, това са критично важните инфраструктурни обекти", съобщават от ДТЕК.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.