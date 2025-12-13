Израел ликвидира високопоставен командир от "Хамас", подозират за Раел Саед

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия обяви днес, че е убила в ивицата Газа високопоставен командир от "Хамас", работил за възстанавовяване на военния и оръжейния капацитет на палестинското ислямистко движение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Неговото име не е посочено в изявлението.

Редица израелски медии, сред които вестниците "Таймс ъв Израел" и "Йедиот ахронот", обаче съобщиха, че убитият е Раед Саед, който е станал мишена на въздушен удар в град Газа. Според цитираните медийни съобщения той е изиграл водеща роля в планирането на атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в ивицата.

При удара в град Газа днес е била поразена кола. Четирима души били убити, а 25 – ранени, казаха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс.

Те не споменаха Раед да е сред жертвите.

Според представители на "Хамас", цитирани от Ройтерс, той е бил втори в йерархията на военното крило на движението – Бригадите "Изедин ал Касам", командвал е силите му в град Газа и е оглавявал неговата структура за производство на оръжия.

Израелската армия междувременно съобщи, че двама нейни войници са били леко ранени при експлозията на самоделно взривно устройство по време на операция за разчистване на терористична инфраструктура в южната част на ивицата.