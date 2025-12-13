Беларуският дисидент Алес Беляцки след освобождаването си: Борбата продължава

Беларуският дисидент Алес Беляцки, един от лауреатите на Нобеловата награда за мир за 2022 г., освободен днес от затвора след преговори между Минск и Вашингтон, заяви, че иска да продължи борбата си за защита на правата на човека в тази авторитарна източноевропейска страна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нобеловата награда беше признание за нашата дейност, за нашите стремежи, които все още не са реализирани. И затова борбата продължава", каза Беляцки, основател на неправителствената правозащитна организация "Вясна", в интервю за беларуската опозиционна медия "Белсат".

Беларуската опозиционерка Мария Колесникова пък призова за освобождаването на стотици политически затворници, които все още се намират зад решетките в тази източноевропейска страна, съюзник на Русия.

"Мисля за хората, които все още не са свободни, и чакам момента, когато всички ще можем да се прегърнем, да се видим и да бъдем свободни", заяви тя от Украйна на видеоклип, показан в телевизионното предаване "Искам да живея" по украинската държавна телевизия.