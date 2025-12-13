Двама US войници и цивилен преводач убити при атака на "Ислямска държава"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама американски войници и един цивилен преводач бяха убити при атака на групировката "Ислямска държава" в Сирия днес, съобщи Министерството на войната на САЩ (както бе преименувано от президента Доналд Тръмп - бел. ред.), цитирано от Франс прес.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел добави, че са били ранени трима души. Нападателят е бил застрелян.

Атаката е била извършена в град Палмира, в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, където американските военни са поддържали антитерористична операция, уточни Парнел, съобщава БТА.

Древният град, който е част от световното наследство на ЮНЕСКО, бе контролиран от "Ислямска държава" по време на "халифата", обявен от терористичната организация, след като превзе части от Сирия и съседен Ирак. Впоследствие джихадистката групировка загуби тези територии, но продължава да извършва атаки в Сирийската пустиня и други райони.