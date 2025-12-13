Германският "Билд": Нови милиарди евромонети идват от България

Еврото получава ново попълнение. Така че не се учудвайте, ако нови монети зазвънят в портфейла ви, пише сайтът на популярното издание

Сайтът на германското издание „Билд" представи българските евромонети. В публикацията, озаглавена „В обращение от януари – ето как изглеждат новите евромонети", авторът ѝ Томас Рьотемайстер пише „Еврото получава ново попълнение. Така че не се учудвайте, ако нови монети зазвънят в портфейла ви".

"България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари. Времената в страната обаче са турбулентни. След протести правителството на България подаде оставка в четвъртък. Оставката дойде малко преди въвеждането на еврото и на собствените им нови монети", коментира изданието.

България става 21-вата държава, която официално въвежда единната валута. В публикацията се представя и дизайнът на българското евро по този начин:

На ​​монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски, български монах, определян като важен историк за страната. На монетата от 1 евро е изобразен Иван Рилски - покровителят на българите и основател на Рилския манастир. Той държи кръст и свитък, посочва "Билд".

Известният мадарски конник е изобразен на шест монети - от 1 до 50 цента. Посочва се, че на тях е представен скален релеф от VIII век, който е част от наследството на ЮНЕСКО.

Шест държави от ЕС ще запазят собствените си валути - Полша, Унгария, Швеция, Дания, Чехия и Румъния. Те са членове на ЕС, но не и на еврозоната.

Вече около 141 милиарда евромонети са в обращение. Скоро ще пристигнат нови милиарди от България. Така че всеки, който се вгледа внимателно, когато плаща, може да забележи ново лице... или конника.

„В по-ранна версия на тази статия посочихме, че на пет монети е изобразен Мадарският конник. Верният брой монети обаче е шест – на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Поправихме грешката и молим да ни извините за нея", се посочва още в публикацията на „Билд"