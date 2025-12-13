Тайланд отхвърли призивите за прекратяване на огъня с Камбоджа

Въпреки международните посреднически усилия, няма голяма надежда за бързо прекратяване на огъня в граничния конфликт между Тайланд и Камбоджа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Няма преговори за прекратяване на огъня и все още не е дошло времето за това", каза тайландския премиер Анутин Чарнвиракул, цитиран от национален вестник. Той обаче отбеляза, без да дава подробности, че се водят интензивни преговори.

Днес Анутин отхвърли призивите за незабавно прекратяване на огъня в подновилия се граничен конфликт на страната му със съседна Камбоджа.

Коментарите му идват, след като малайзийският премиер и председател на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Ануар Ибрахим, и призова двете страни да прекратят военните действия.

Ануар написа в "Екс", че е разговарял с лидерите на Тайланд и Камбоджа и е призовал двете страни да прекратят военните действия от днес в 22:00 ч. (17:00 ч. българско време).

Беше отправена и молба за изпращане на екип от наблюдатели от АСЕАН за наблюдение на ситуацията на място, каза още малайзийския премиер.

Мисията ще бъде ръководена от главнокомандващия на малайзийските въоръжени сили, а САЩ ще осигурят сателитно наблюдение. Според местни медии, камбоджанският премиер Хун Манет подкрепя примирието.

Малайзия играе централна роля в усилията за посредничество в конфликта между Тайланд и Камбоджа, който отново избухна преди няколко дни. Тази мирна инициатива явно е била координирана с президента на САЩ Доналд Тръмп. Ден по-рано Тръмп разговаря по телефона с правителствените ръководители на Камбоджа и Тайланд и обяви публично, че те са се съгласили да "прекратят всички военни действия от тази вечер", което се оказа невярно. "И двете страни са готови за МИР и продължаване на търговията със Съединените американски щати", написа Тръмп в своята онлайн платформа "Трут Соушъл". Той благодари и на малайзийския премиер за подкрепата му в преговорите.

Възобновяването на сблъсъците е свързано с десетилетен спор между съседните държави от Югоизточна Азия относно териториални претенции. Всяка от страните обвини другата, че първа е нарушила предварително договореното примирие по протежение на границата с дължина около 800 километра.

Сблъсъците принудиха над 500 000 местни жители да напуснат домовете си и отнеха живота на над 20 души, включително няколко цивилни, а стотици други са ранени.

Днес сутринта двете страни се обвиниха взаимно в нападения над цивилни райони: "Тайландските сили все още не са спрели бомбардировките и продължават да атакуват", заяви министерството на отбраната на Камбоджа в публикация във "Фейсбук".

Тайландската армия написа в "Екс", че Камбоджа е изстреляла ракети по цивилни райони в провинция Сисакет, ранявайки четирима цивилни. Анутин съобщи, че военните действия ще продължат, "докато не почувстваме, че вече няма опасност и заплахи за нашата земя и народ".

Междувременно камбоджанското правителство затвори напълно за преминаване границата си с Тайланд , позовавайки се на необходимостта да защити собствената си страна.

Двете страни вече се бяха споразумели за прекратяване на огъня през юли след тежки сражения. В края на октомври те подписаха съвместна декларация в Малайзия в присъствието на Тръмп, в която се очертаваха стъпки към траен мир.

През ноември обаче договореното примирие беше нарушено след нов инцидент на границата. От миналата неделя ситуацията отново ескалира.